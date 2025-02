Das wünscht sich Christine Neubauer von ihrem «Let's Dance»-Partner

Auch für Christine Neubauer (62) geht es ab dem 21. Februar auf das Tanzparkett von «Let's Dance» (immer freitags um 20:15 Uhr bei RTL und RTL+). Die Schauspielerin hat ein klares Ziel vor Augen, sie will mit 62 Jahren die älteste Gewinnerin aller Zeiten werden. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news betont sie, dass sie ein Zeichen für ihre Generation setzen und zeigen will, dass auch mit über 50 oder 60 Jahren «alles möglich» ist.