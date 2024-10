Das wünscht sich Thomas Gottschalk für seinen TV-Abschied

«Würde es nach mir gehen, wäre es was Grosses am Samstagabend»

Es sei ihm «aber schon klar», so Gottschalk, «dass ich der Letzte bin, auf dessen Rat und Urteil sie dort gewartet haben. Schon meine endgültige Verabschiedung vom Medium Fernsehen, die ja in irgendeiner Form noch bevorsteht, stellt sich das ZDF gänzlich anders vor als ich». Der Showmaster fügt in dem Buch hinzu: «Würde es nach mir gehen, wäre es was Grosses in der Primetime am Samstagabend. Schliesslich stehe ich für eine Zeit, in der dieser Abend noch eine gewisse Grösse hatte, die das Publikum vom Sender auch erwarten durfte. Da wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. Gerade bei ‹Wetten, dass,..?› marschierten Stars ein, die man woanders nicht gesehen hat.»