Datet «Rocketman» Taron Egerton einen «Baywatch»-Star?

Wie «Page Six», die Promi–Seite der «New York Post», berichtet, sollen die beiden Promis bei einem Kino–Date gesichtet worden sein. Demnach sahen sie sich den Blockbuster «Der Astronaut – Project Hail Mary» mit Ryan Gosling (45) in der Hauptrolle an. Einen Tag später waren Brooks Nader und Taron Egerton dem Bericht zufolge erneut zusammen unterwegs, dieses Mal sollen sie sich in einem Luxushotel in Santa Monica zu ein paar Drinks und anschliessendem Abendessen verabredet haben. Ein Augenzeuge berichtete laut «Page Six», dass die beiden «verliebt» gewirkt hätten. «Es war nicht ihr erstes Date», sagte eine Quelle laut dem Promiportal. «Sie kennen sich schon seit einiger Zeit.»