Dating-Format «Ex on the Beach»: Auch Calvin Kleinen im April dabei

Wer Calvin Kleinen aus Formaten wie «Temptation Island», «Are You The One?», «#CoupleChallenge», «Are You The One? – Reality Stars in Love», «Promis unter Palmen», «Swipe Match Love» oder von «Calvin am Goldstrand» kennt, weiss, dass der Partykönig für gute Stimmung sorgt – und gleichzeitig für reichlich Drama.