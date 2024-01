Dating-Gerüchte um Meryl Streep und Martin Short

«Nur sehr gute Freunde»

Die Schauspielerin soll mit ihrem Kollegen Martin Short (73) angebandelt haben. Die 74–Jährige spielte in der dritten Staffel von Shorts Erfolgsserie «Only Murders in the Building» eine Gastrolle und bandelte mit dessen Seriencharakter Oliver Putnam an. Seitdem spekulieren Fans über eine mögliche Romanze der beiden Schauspieler. Die Verleihung der Golden Globes heizte die Gerüchteküche noch weiter an, nachdem Streep und Short gemeinsam mit ihrem Co–Star Selena Gomez (31) das Event verfolgten. Das Trio sass während der Verleihung zusammen. Alle drei waren für ihre Rolle in der Hulu–Serie für einen Globe nominiert, gingen aber leer aus.