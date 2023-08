Nach dem Finale der zehnten «Die Bachelorette»–Staffel am Mittwoch (30. August) können sich Fans von Dating–Formaten schon wieder auf ein weiteres Highlight freuen. Die fünfte Staffel von «Bachelor in Paradise» steht an. In einem Instagram–Post wurde nun verkündet: «Schliesst sich die eine, öffnet sich schon wieder eine andere rosige Tür, denn es wird wieder paradiesisch bei ‹Bachelor in Paradise›!»