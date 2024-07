Datum steht fest: Das letzte Mal «RTL Aktuell» mit Peter Kloeppel

Peter Kloeppel bleibt dem TV erhalten

Für Kloeppel ist es kein endgültiges TV–Ende. «Ab und zu werde ich gerne mal Projekte wie ‹Durchleuchtet› machen», erklärte er im März dem «stern»–Magazin. Auch für eine andere Sendung bleibt er RTL erhalten: Im Abendprogramm werde er am 5. November als Co–Moderator über die US–Präsidentschaftswahlen berichten. «Ich weiss, dass ich an diesem Wahlabend hier in Köln sein werde und als Co–Kommentator unseren beiden neuen Anchorwomen und Anchormen zur Seite stehe», erzählte er Ende Juli im Gespräch mit «Antenne Bayern».