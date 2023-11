Dauer-Single Evelyn Burdecki denkt an künstliche Befruchtung

Evelyn Burdecki wurde 2017 durch ihre Teilnahme an der RTL–Datingshow «Der Bachelor» bekannt. Dort war sie zwar nur in einer Folge zu sehen, doch sie nahm an weiteren TV–Sendungen teil – etwa bei «Promi Big Brother» und zwei Jahre später «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Dort holte sie sich die Dschungelkrone und gehört seitdem fest zur deutschen TV–Landschaft. So tanzte sie bei «Let's Dance» und sass 2020 in der Jury von «Das Supertalent». Im Sommer 2022 erhielt sie mit «Topf sucht Burdecki» in Sat.1 ihre eigene Datingshow – die leider keinen Liebes–Erfolg brachte.