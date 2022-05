Dave Chappelles Angreifer plädiert auf nicht schuldig

Am Dienstagabend stürmte der 23-jährige Isaiah Lee die Bühne des Hollywood Bowls während einer Live-Show des Komikers Dave Chappelle (48). Während einer Gerichtsanhörung am Freitag in Los Angeles hat er in vier Anklagepunkten, darunter Körperverletzung und Waffenbesitz mit der Absicht eines Angriffs, auf nicht schuldig plädiert. Das berichtet unter anderem die «New York Post». Dabei soll Lees Verteidigerin unter anderem erklärt haben, dass der 23-Jährige die Waffe während des Angriffs nicht gezückt habe. Zudem gab sie an, dass Lee psychologische Hilfe erhalten habe.