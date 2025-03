Dave Navarro und Vanessa DuBasso: Traumhochzeit im Märchenschloss

Die Kulisse passte perfekt zu den Vorstellungen des Paares von einer «gotischen, düster–romantischen Atmosphäre». In dem edwardianischen Schloss mit seinem «stimmungsvollen, ätherischen Charme» fühle man sich wie in einem Märchen, so die Braut gegenüber «People». Navarro fügt hinzu: «Wir wollten, dass sich unsere Hochzeit wie ein Traum anfühlt.» Navarro und DuBasso gaben sich in einer Waldzeremonie das Ja–Wort und gaben sich alle Mühe, ihre Vision Wirklichkeit zu lassen: Der Gang war von weissen Rosen gesäumt, von den Bäumen hingen Kronleuchter, die Gelübde waren handschriftlich geschrieben.