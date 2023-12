Dave und James Francos Mutter bastelt «Barbie»-Versionen ihrer Söhne

«Frohe Feiertage von uns Francos», schrieb sie zu einem Clip bei X (vormals Twitter), die die Puppen in unterschiedlichen Looks zeigt. «Wir wünschen euch ein wunderschönes Jahr 2024, mit vielen kleinen Momenten, die so wertvoll sind.» Zudem verrät sie der Community zu den Puppen: «Die habe ich selbst gemacht.»