David Beckham besucht Jugendzentrum und Cricketspiel in Indien

Zu Besuch im Cricketstadion

In einem Jugendzentrum in Ahmedabad traf sich Beckham zudem mit einer zwölfjährigen Cricketspielerin, die das einzige Mädchen in ihrem Team ist. Sport sei schon immer ein guter Weg gewesen, wenn es darum geht, die Chancen für Kinder zu fördern, so Beckham. «Sport fördert die Teilnahme, bricht Geschlechterstereotypen auf und ist ein wirksames Mittel, Mädchen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen.»