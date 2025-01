David Beckham besucht mit seiner Tochter NBA-Spiel

Hier überreichte die Teenagerin ihrer Mutter einen «Harper's Bazaar Women of the Year Award» und durfte eine Laudatio auf ihre «unglaubliche Mutter» halten, in der das junge Mädchen geschäftstüchtig ankündigte: «Sie hat mir so viel darüber beigebracht, was es braucht, um erfolgreich zu sein.» Victoria Beckham habe ein «unglaubliches Geschäft von Grund auf aufgebaut und mir gezeigt, wie wertvoll es ist, hart zu arbeiten und gross zu träumen.»