David Beckham: Der perfekte Charity-Botschafter für König Charles

Wird der Ex–Kicker bald zum Ritter geschlagen?

Aber nicht nur für König Charles III. könnte Beckham, der 2003 von Queen Elizabeth II. (1926–2022) den «Order of the British Empire» verliehen bekam, ein Glücksbringer sein. Auch umgekehrt könnte der Ex–Sportler profitieren: So spekulieren britische Medien darüber, ob seine neue Bindung an den König womöglich ein Schritt zu einem Ritterschlag sei und Becks endlich den von ihm angeblich schon lange ersehnten Titel «Sir» erhalten werde.