David Beckham feiert seinen 50. - und das einen Monat zu früh

David Beckham feiert seinen 50. Geburtstag in Miami

Auf seinem Social–Media–Account zeigte David Beckham, wie er seinen neuen Lebensabschnitt im Cipriani Downtown Miami feierte – einem gehobenen italienischen Restaurant. Für seine Pre–Birthday–Party wählte der 49–Jährige einen klassischen Smoking, während seine Frau Victoria Beckham (50) in einem eleganten Abendkleid glänzte. Auch die Söhne des Paares, Cruz (20) und Romeo (22), erschienen im stilvollen Anzug, während sich Tochter Harper (13) – ebenso wie die Freundinnen ihrer Brüder, Jackie Apostel (29) und Kim Turnbull (24) – an Victorias Look orientierten. Der älteste Beckham–Spross Brooklyn (26) und dessen Ehefrau Nicola (30) schienen hingegen nicht dabei gewesen zu sein.