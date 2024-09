David Beckham: Herzliche Gesten bei Trauerfeier für seinen Ex-Trainer

Der ehemalige Fussballnationalmannschaftskapitän David Beckham (49) nahm am Freitag (13. September) an der Beerdigung seines früheren Nationalmannschaftrainers Sven–Göran Eriksson (1948–2024) in der Fryksände Kirche in Torsby, Schweden, teil. Der gebürtige Schwede war am 26. Augst im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.