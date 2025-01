David Beckham schwärmt von Royal Family: «Werde immer ganz emotional»

In den vergangenen Monaten schien die Verbindung zwischen der britischen Royal Family und Fussballstar David Beckham (49) noch einmal enger geworden zu sein. So ernannte König Charles III. (76) den Ex–Kicker und heutigen Fussballteam–Eigentümer erst im Sommer zum Botschafter seiner royalen Stiftung The King's Foundation. Zu Gast beim Weltwirtschaftsforum in Davos schwärmte Beckham jetzt seinerseits in den höchsten Tönen von den britischen Royals.