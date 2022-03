David Beckham überlässt Social-Media-Accounts ukrainischer Ärztin

In einem Video vom Sonntag kündigte Beckham seine Entscheidung zunächst an und rief darin auch zu Geldspenden auf: «Gebt bitte, was ihr könnt, um Unicef und Menschen wie Iryna zu unterstützen.» Wenig später veröffentlichte die Ärztin mehrere kurze Clips in seinen Instagram-Storys. Darin berichtet sie vor allem vom Leid ihrer Patienten. Bereits am ersten Kriegstag seien alle Schwangeren und Mütter in den Keller evakuiert worden, um vor den russischen Bomben zu fliehen.