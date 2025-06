David Beckham: Victoria teilt Foto vom Krankenbett

«Du warst schon immer mein Ritter in strahlender Rüstung, aber jetzt ist es offiziell. Sir @davidbeckham!!! Was für eine Ehre, ich könnte nicht stolzer auf dich sein», schrieb Victoria zu dem Ritterschlag auf Instagram. David selbst äusserte sich in einem Statement bewegt über die Auszeichnung: «Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich eine solch wahrhaft demütigende Ehre erhalten würde», während er «in East London aufwuchs mit Eltern und Grosseltern, die so patriotisch und stolz darauf waren, britisch zu sein.»