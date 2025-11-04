David Beckham von König Charles zum Ritter geschlagen

Schon seit dem Sommer war bekannt, dass Fussballlegende David Beckham (50) künftig den Titel «Sir» tragen wird. Am Dienstag machte König Charles III. (76) es offiziell: Auf Schloss Windsor schlug der Monarch den ehemaligen Star von Manchester United vor den Augen seiner Ehefrau Victoria (51) sowie seinen Eltern Ted (77) und Sandra (76) zum Ritter, wie unter anderem die BBC berichtet.