David Bowies Tochter: Rührender Tribut zum 79. Geburtstag

«Autismus hat nicht ein Gesicht, eine Stimme oder eine Art, sich zu zeigen», schrieb sie damals. «Es kommt in vielen Formen, und viele von uns lernen, es zu verstecken, ohne es überhaupt zu merken.» Die Diagnose habe ihr endlich vieles erklärt, was sie ihr ganzes Leben lang still mit sich getragen habe. Besonders bei Frauen werde Autismus oft erst spät erkannt, da sie konditioniert seien, zu maskieren und sich anzupassen.