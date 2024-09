David Furnish über Elton John: «Wird mich wahrscheinlich überleben»

Während Elton John (77) in seiner neuen Dokumentation «Elton John: Never Too Late» das Thema der eigenen Sterblichkeit anspricht, scheint sich sein Ehemann David Furnish (61) mehr auf das Hier und Jetzt und das Positive konzentrieren zu wollen. Dem «People»–Magazin sagte der Filmproduzent, dass ihm die Szene in der neuen Doku, in der sein Ehemann darüber spricht, dass er bei wichtigen Meilensteinen der gemeinsamen Kinder nicht mehr da sein könnte, «sehr grosse Angst» gemacht habe.