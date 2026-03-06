David Gilmour wird 80: Der bodenständige Gitarrengott

Heute musiziert er mit seiner Familie

Zwar kam es nach «The Division Bell» vereinzelt zu Reunion–Auftritten, darunter auch mit Waters, doch eine weitere Wiedervereinigung mit ihm schloss Gilmour später kategorisch aus. Grund waren zahlreiche umstrittene politische Äusserungen des Ex–Bandmitgliedes. Dem «Guardian» sagte Gilmour auf die Frage nach einer erneuten Zusammenarbeit: «Auf keinen Fall. Ich halte mich eher fern von Menschen, die Völkermord befürwortende und autokratische Diktatoren wie Putin und Maduro aktiv unterstützen.» Mit Richard Wright, der 2008 an Krebs starb, hätte er dagegen gern noch einmal die Bühne geteilt. Das Kapitel Pink Floyd endete schliesslich 2014 mit dem Album «The Endless River».