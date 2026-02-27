David Guetta ist zum vierten Mal Vater geworden

Erste Schwangerschaft von Ledon verkündeten sie bei Event

Während Guetta und Ledon die Schwangerschaft dieses Mal geheim hielten, hatten sie dies bei ihrem ersten gemeinsamen Baby noch anders gehandhabt. Das Paar hatte die Nachricht im November 2023 auf dem roten Teppich der Latin Grammys bekannt gegeben. Guetta teilte die Neuigkeit auch auf seinem Instagram–Account und postete ein Foto des Paares. «Wir haben grosse Neuigkeiten für euch!!! Die wichtigste Veröffentlichung des Jahres», schrieb er damals in seiner Bildunterschrift.