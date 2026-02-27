David Guetta ist zum vierten Mal Vater geworden

David Guetta (58) ist erneut Vater geworden. Der Star–DJ aus Frankreich freut sich über sein viertes Kind. Die Mutter ist seine Freundin Jessica Ledon, das Neugeborene ist der zweite gemeinsame Nachwuchs für das Paar.
Die Baby–Neuigkeiten verkündeten die beiden auf Instagram. In einem gemeinsamen Beitrag veröffentlichte das Paar mehrere Schnappschüsse von vor und nach der Geburt des Babys, darunter Bilder von einem Schwangerschaftsshooting, der Babyparty und den ersten Tagen des Neugeborenen.
Jennifer Lopez gratuliert dem Paar
«Willkommen auf der Welt, Skyler», schrieb David Guetta mit einem Herz–Emoji zu den Bildern. «Das schönste Geheimnis, das wir je gehütet haben.» In den Kommentaren gratulierten Prominente und Fans zum Nachwuchs. DJ Nicky Romero (37) zeigte seine Begeisterung mit einem einzigen roten Herz–Emoji, während DJ Morten (43) schrieb: «Die schönste Familie». Auch die Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez (56) gratulierte dem Paar mit dem Kommentar: «Awwww, herzlichen Glückwunsch.»
Neben dem Neugeborenen haben David Guetta und Jessica Ledon den 23 Monate alten Sohn Cyan. Zur Familie gehören zudem Guettas erwachsene Kinder aus seiner früheren Ehe mit Cathy Lobé, die 2004 und 2007 zur Welt kamen. Mit Lobé war Guetta von 1992 bis 2014 verheiratet.
Erste Schwangerschaft von Ledon verkündeten sie bei Event
Während Guetta und Ledon die Schwangerschaft dieses Mal geheim hielten, hatten sie dies bei ihrem ersten gemeinsamen Baby noch anders gehandhabt. Das Paar hatte die Nachricht im November 2023 auf dem roten Teppich der Latin Grammys bekannt gegeben. Guetta teilte die Neuigkeit auch auf seinem Instagram–Account und postete ein Foto des Paares. «Wir haben grosse Neuigkeiten für euch!!! Die wichtigste Veröffentlichung des Jahres», schrieb er damals in seiner Bildunterschrift.