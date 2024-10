David Harbour: Emotionales Finale der neuen «Stranger Things»-Staffel

«Am Ende dieser Folge, als wir sie vorgelesen haben – nur wir –, haben die Leute nach der Hälfte angefangen zu weinen», so Harbour. «Dann, etwa in den letzten 20 Minuten, wurde hemmungslos geheult, in Wellen von verschiedenen Leuten.» Sein «Favorit» sei dabei der von Gefühlen überwältigte Noah Schnapp (20) gewesen, der in der Serie die Figur Will Byers spielt.