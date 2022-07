David Hasselhoff: «Das Leben fängt für mich gerade erst an»

David Hasselhoff ist als Schauspieler und Sänger erfolgreich

Sich zur Ruhe zu setzen, kommt für «The Hoff» demzufolge vorerst nicht in Frage. Erst kürzlich feierte die Action-Comedy-Serie «Ze Network» mit David Hasselhoff in der Hauptrolle Premiere. An der Seite von Henry Hübchen (75) spielt sich der Hollywood-Star darin selbst. «Es war mir sehr wichtig, in meiner letzten Serie einen guten Job zu machen, weil sie so verrückt, so bizarr ist. Sie ist definitiv nichts für das ‹Baywatch›-Publikum», scherzte Hasselhoff im Gespräch mit «People».