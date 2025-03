David Hasselhoff trauert um seine Ex-Frau Pamela Bach

David Hasselhoff und Pamela Bach waren von 1989 bis 2006 verheiratet. Während der Ehe kamen die beiden gemeinsamen Töchter Taylor (34) und Hayley (32) zur Welt. Hasselhoff und Bach sollen sich erstmals am Set seiner Kultserie «Knight Rider» kennengelernt haben, in der sie in einer Folge zu sehen war. Später spielte sie unter anderem auch für mehrere Episoden in «Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu» mit.