David Hasselhoff und Pamela Bach: Ihre Liebe endete im Rosenkrieg

Was ihnen nach der Trennung und dem Rosenkrieg blieb, ist die Liebe zu den gemeinsamen Töchtern. Pamela Bachs Agentin Sharon Kelly betonte nach ihrem Tod, dass Bach eine «stolze Mutter» der Kinder mit Hasselhoff gewesen sei. «Mein Herz ist bei ihrer Familie, ihre wunderbaren Töchter und ihre Enkelin, von denen Pamela ständig schwärmte und die sie so sehr liebte», sagte sie laut «Los Angeles Times» in einem Statement. «Pamela hat oft darüber gesprochen, wie stolz sie auf ihre beiden Töchter war und was aus ihnen geworden ist.» In einem Instagram–Post von Januar erklärte Pamela Bach: «Zu Beginn des Jahres 2025 ist mein Herz voller Dankbarkeit, vor allem für mein kostbares Enkelkind, London. Zu sehen, wie sie heranwächst und wie ihr Lächeln meine Welt erhellt, ist wirklich der grösste Segen.»