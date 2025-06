David Lynch: Regiestuhl für 91.000 Dollar versteigert

Von Drehbücher bis Espressomaschine

Den höchsten Preis erzielte eine Sammlung von elf Drehbüchern zu Lynchs nie realisiertem Filmprojekt «Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence». Sie kam auf 195.000 Dollar. Ebenfalls begehrt waren die Drehbücher zu seinen realisierten Meisterwerken. Drei Skripte zu «Mulholland Drive» wechselten für 104.000 Dollar den Besitzer. Eines davon trug handschriftliche Notizen, ein anderes eine eindringliche Warnung: «Wir sind sehr darauf bedacht, die Integrität dieses Drehbuchs zu bewahren. Bitte lassen Sie niemanden dieses Skript lesen – es ist nur für Ihren Gebrauch bestimmt.»