David Odonkor kann keine Popos mehr sehen - und fliegt

Feminismus im Dschungel: Hosenpflicht für Frauen?

Feministisch wurde es auch: David Odonkor fühlte sich von den halbnackten Hintern von Leyla Lahouar (27) und Kim Virginia (28) zunehmend gestört und bat sie, sich etwas anzuziehen. «Das weiss doch jeder, was eine Frau nicht darf und was ein Mann nicht darf», so der Fussballer. Die Mädels sahen das anders: «Ich lasse mir von keinem Mann vorschreiben, was ich anzuziehen habe», zeigte sich Leyla nach etwas Bedenkzeit kämpferisch. Auch Kim sah die Verantwortung bei Odonkor selbst: «Das heisst für mich, dass er sich nicht zurückhalten kann und mich sexualisiert obwohl ich nur mein Leben lebe.» Die Männer würden schliesslich auch ständig oben ohne rumlaufen. Twenty4Tim hatte eine andere Einschätzung der Situation: Odonkor sei eben in einer Beziehung und wolle anderen Frauen nicht auf den Po gucken.