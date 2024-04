David Schumacher über Partnerin Vivien: «Es hat von Anfang an gepasst»

Keszthelyi gibt Schumacher Halt

«Sie kümmert sich so viel im Hintergrund, Orga, Papierkram. Sie ist eine super Stütze. Auch mental, wenn es mal nicht gut läuft», berichtete der 22–Jährige von seiner Partnerin. Der Rennfahrer, der aktuell in der DTM fährt, arbeitet auf seine Zulassung auf der Nordschleife hin. Damit könnte er am 24–Stunden–Rennen am Nürburgring teilnehmen.