David Schumacher und Vivien Keszthelyi haben Ja gesagt

«Man hat immer über etwas zu sprechen. Man weiss immer, um was es geht und hat ein Thema, über das man immer spricht», erklärte Schumacher im Interview mit RTL über die gemeinsame Leidenschaft für schnelle Autos. Kennengelernt hatten sich die beiden «über eine gemeinsame Freundin, es hat von Anfang an gepasst und passt jetzt noch immer», schwärmte der Neffe von Michael Schumacher (57). Für David zog Keszthelyi einst von Budapest nach Österreich – das Paar lebt gemeinsam in Salzburg.