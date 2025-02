David Schwimmer fordert Musk auf, Kanye West von X zu verbannen

David Schwimmer: Kanye West «von allen sozialen Medien verbannen»

Kanye West habe knapp 33 Millionen Follower auf der Plattform X. «Das sind doppelt so viele Menschen wie es Juden gibt», schreibt Schwimmer. Wests «kranke Hassreden» würden zu Gewalt gegen Juden im realen Leben führen. «Ich weiss nicht, was schlimmer ist, die Tatsache, dass er sich als Nazi identifiziert (was impliziert, dass er alle marginalisierten Gemeinschaften, einschliesslich seiner eigenen, ausrotten will) oder die Tatsache, dass es nicht genügend Empörung gibt, um ihn von allen sozialen Medien zu entfernen und zu verbannen. Schweigen ist Mittäterschaft.»