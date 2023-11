David Schwimmer nimmt Abschied von «Friends»-Kollege Matthew Perry

Matthew Perry war am 28. Oktober im Alter von 54 Jahren leblos im Pool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden, die Todesursache ist bisher nicht geklärt. Wenige Tage nach seinem Tod hatten sich seine «Friends»–Kollegen David Schwimmer, Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Matt LeBlanc (56) und Lisa Kudrow (60) in einem gemeinsamen Statement zu Wort gemeldet. «Wir sind alle über den Verlust von Matthew zutiefst am Boden zerstört», erklärten die Schauspielerinnen und Schauspieler. «Wir waren mehr als nur Cast–Kollegen. Wir sind eine Familie.» Sie kündigten an, sich zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu Wort melden zu wollen.