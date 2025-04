David Thomas: Frontmann von Pere Ubu gestorben

Der Leadsänger von Pere Ubu und Rocket From The Tombs sowie Kopf hinter mehreren Soloprojekten ist der Mitteilung zufolge am Mittwoch «nach langer Krankheit» in seiner Wahlheimat Grossbritannien verstorben. Seine Ehefrau und jüngste Stieftochter seien an der Seite des Musikers gewesen, als er einschlief. Er soll in seine Heimat, auf eine Farm in Pennsylvania, überführt werden. Thomas habe darauf bestanden, dort «in die Scheune geworfen» zu werden.