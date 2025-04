David und Victoria Beckhams Ex-Bodyguard tot in Spanien aufgefunden

«Craig wurde gefunden. Mit grösster Traurigkeit hat die Welt Craig verloren. Er diente in Afghanistan und hatte eine posttraumatische Belastungsstörung», schrieb Sally Ainsworth gemäss den Berichten. Zu einem Foto ihres Sohnes in Militäruniform fügte sie schlicht hinzu: «Ruhe in Frieden, Craig.» Der ehemalige Royal Marine hatte vor seinem Tod eine letzte Nachricht auf Facebook gepostet, die seine Mutter zu dem Hilferuf veranlasste. Craig Ainsworth arbeitete von 2013 bis 2015 für die Beckhams. Darüber hinaus beschützte er auch zahlreiche Hollywood–Stars wie zum Beispiel Johnny Depp, Jennifer Lawrence und Arnold Schwarzenegger.