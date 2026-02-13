Davidstern-Skandal: Gil Ofarim kündigt Zahlung an Hotelmitarbeiter an

Ofarim reagiert auf Aussagen des Hotelmitarbeiters

Bei «Exclusiv» konfrontierte Mir den Dschungelkönig mit eben jenen Aussagen in der «Zeit». Der Betroffene hatte dort erklärt, noch auf seine 20.000 Euro Schmerzensgeld zu warten – und geschildert, wie belastend die Situation für ihn sei: «Ofarim inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich.» Ofarims Reaktion darauf: «Jetzt höre ich das von dir, dass er das anscheinend selber gesagt hat. Dann weisst du ja, wo die Kohle hingeht» – ein Verweis auf seine Dschungelcamp–Gewinnsumme von 100.000 Euro.