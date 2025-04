«Davina & Shania - We love Monaco»: Die Geiss-Töchter werden flügge

«Davina & Shania – We love Monaco»: Das passiert in den neuen Folgen

In den neuen Folgen müssen sich Davina und Shania in Berlin aus einem Hotel retten – ein Feuer ist ausgebrochen. Der Besuch in der Hauptstadt bleibt gefährlich. Davina darf in ein Rennauto steigen – und macht sich Gedanken über ihr Erbe. Denn Vater Robert spekuliert, dass Shania den Wagen manipulieren könnte, um an das Erbe ihrer Schwester heranzukommen. Carmen Geiss denkt derweil an ganz andere Dinge. Sie entdeckt zwei junge Rennfahrer, die sie sich gut als Schwiegersöhne vorstellen könnte.