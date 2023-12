«Davos 1917»: Spannende Spionage-Serie mit Topbesetzung

Schauplatz der sechsteiligen historischen TV–Serie «Davos 1917» ist ein Sanatorium in den schneebedeckten Schweizer Alpen während des Ersten Weltkrieges (1914–1918). Internationale Kurgäste, Entscheidungsträger, aber auch viele Spione versammeln sich an dem entlegenen Ort. Als die Tochter des Hauses, die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler (Dominique Devenport, geb. 1996), hochschwanger von ihrem Rotkreuz–Einsatz an der Front zurückkehrt, wird ihr die uneheliche Tochter noch im Kreisssaal weggenommen. Stattdessen soll sie einen einflussreichen Politiker heiraten, um das finanziell schwer angeschlagene Curhaus «Cronwald» zu retten. Ein vermeintlicher Kurgast, Gräfin Ilse von Hausner (Jeanette Hain, 54), macht sich die ausweglose Situation von Johanna zu nutze. Sie entpuppt sich als Agentin für den deutschen Geheimdienst und heuert Johanna an...