Dawid Tomaszewski: «Es muss nicht immer ein Regenbogen sein»

Am 1. Juni beginnt weltweit wieder der alljährliche Pride Month. In Erinnerung an den Stonewall-Aufstand von 1969 finden in diesem Monat besonders viele Demonstrationen und Veranstaltungen statt, die sich für die Rechte von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und Identitäten starkmachen. Der Modedesigner Dawid Tomaszewski (41) engagiert sich bereits seit vielen Jahren für Gleichberechtigung und Selbstbestimmtheit. Im Interview spricht der polnisch-deutsche Modeschöpfer über Pride Mode, seine Haltung zum Pride Month und die Chance, anderen Mut zu machen.