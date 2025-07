«Dawson's Creek»-Reunion: Katie Holmes dreht wieder mit Joshua Jackson

«Zeugnis für unsere Freundschaft»

Katie Holmes hat ihr neues Projekt auch auf Instagram vorgestellt. «Ich bin so dankbar, dass ich bei diesem Film wieder mit so vielen meiner wunderbaren Freunde zusammenarbeiten kann», schrieb sie auf der Plattform. «Die Zusammenarbeit mit Josh nach so vielen Jahren ist ein Zeugnis für unsere Freundschaft.» Dazu postete sie ein gemeinsames Foto mit ihrem früheren «Dawson's Creek»–Kollegen.