«Dawson's Creek»-Star James Van Der Beek ist tot

Vom Schultheater zum Serienstar

Schon als Schüler in Connecticut, wo Van Der Beek am 8. März 1977 geboren wurde, hatte ihn das Schauspielfieber gepackt – in der Highschool stand er als Danny Zuko in «Grease» auf der Bühne. Sein Studium an der Duke University brach er ab, um sich ganz der Schauspielerei zu widmen. Die Entscheidung sollte sich auszahlen: Von 1998 bis 2003 spielte er an der Seite von Katie Holmes, Joshua Jackson und Michelle Williams die Hauptrolle des Dawson Leery in «Dawson's Creek» und wurde damit zum Teenageridol einer ganzen Generation.