«Dawson's Creek»-Star James Van Der Beek strippt für Krebsvorsorge

Auch in Deutschland wurde schon gestrippt

Während «The Real Full Monty» in den USA im kommenden Herbst ausgestrahlt werden soll, wurde in Deutschland sogar schon doppelt gestrippt. Erstmals strahlte VOX im Jahr 2021 «Showtime of my Life – Stars gegen Krebs» aus – auch hierbei handelt es sich um eine Adaption des britischen Originals «The Real Full Monty». In der ersten Staffel traten in der «Men's Night» unter anderem Jimi Blue Ochsenknecht (32) und Philipp Boy (36) auf, bei der «Ladies Night» gaben sich etwa Mirja Du Mont (48) und Mimi Fiedler (48) die Ehre.