«Dawson's Creek»-Star James Van Der Beek: Wirbel um seine Finanzen

Unter dem Beitrag äusserten etliche Fans in Kommentarspalten ihren Unmut, sogar von Betrug ist die Rede. «Wozu braucht die Familie Geld, wenn sie sich so eine teure Immobilie leisten kann?», hiess es unter anderem. Oder auch: «Finanziell scheint er nicht gerade klug gewesen zu sein. Und jetzt betteln sie die Leute an, für die Zukunft ihrer Kinder zu zahlen. Wie wäre es, wenn sie statt einer Ranch für sechs Jahre ein normales Haus mieten? Die Unterhaltskosten einer Ranch sind exorbitant – wie soll das in Zukunft finanziert werden? Vorsicht, Betrug!»