Daytime-Emmy-Gewinner mit 98 Jahren: Dick Van Dyke schreibt Geschichte

Dick Van Dyke (98) ist am Freitag (7. Juni) zum ältesten Gewinner eines Daytime Emmys geworden. Der Schauspieler und Entertainer erhielt die Trophäe für seinen Gastauftritt als Timothy Robicheaux in «Zeit der Sehnsucht». «Ich bin der älteste Nominierte der Geschichte – ich kann es nicht glauben», sagte der 98–jährige «Mary Poppins»–Star laut «Entertainment Weekly» in seiner Dankesrede. «Wenn ich gewusst hätte, dass ich so lange leben würde, hätte ich besser auf mich aufgepasst.»