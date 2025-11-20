DAZN verliert TV-Rechte für Champions League: Was sich ändert

Was ändert sich ab 2027 bei den TV–Rechten für die Champions League?

Konkret soll die neue Verteilung so aussehen: Paramount+ zeigt künftig das Topspiel am Dienstagabend sowie alle weiteren Partien am Dienstag und Mittwoch. Das Mittwoch–Topspiel geht an Amazon, das sich erneut ein Rechtepaket sichern konnte. Fans benötigen damit ab 2027 zwei kostenpflichtige Streaming–Abos, um alle Spiele sehen zu können.