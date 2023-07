DDR-Schlagerstar Michael Hansen mit 82 Jahren verstorben

Michael Hansen war einer der grössten Schlagerstars in der ehemaligen DDR

Michael Hansen, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Klaus Schibilsky hiess, galt in der ehemaligen DDR als einer der grössten Schlagerstars. Bereits in den 60er-Jahren etablierte er sich dort in den Hitparaden. Als einer seiner grössten Hits gilt bis heute «Solang die Liebe bleibt». Nach der Wende betrieb er in Wandlitz ein Tonstudio, wo auch West-Stars wie Roberto Blanco (86) Lieder aufnahmen.