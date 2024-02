«Deadpool 3»-Trailer bricht «Spider-Man: No Way Home»-Rekord

Für «Deadpool 3», den einzigen Marvel–Kinofilm des Jahres, kamen dabei wohl einige günstige Faktoren zusammen. So sahen etwa 123,4 Millionen Menschen die Übertragung des Super Bowls auf CBS, was ebenfalls einen neuen Rekord für das grosse Finale der NFL–Saison darstellt. Die Anwesenheit von Superstar Taylor Swift (34) im Stadion dürfte hierfür unter anderem mitverantwortlich gewesen sein. Auch warb Hollywoodstar Reynolds auf seinem offiziellen Instagram–Kanal für das Vorschauvideo. Reynolds kommt in dem sozialen Netzwerk auf über 50 Millionen Follower.