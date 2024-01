«Deadpool 3» und mehr: So wird das Marvel-Jahr

Kommende Marvel–Filme 2024

Verkompliziert wird diese diffizile Situation im Jahr 2024 für Feige, die Marvel Studios und den Mutterkonzern Disney durch den zurückliegenden Doppelstreik der Schauspieler und Drehbuchautoren in Hollywood. Da die Produktion neuer Filme und Serien für einen Grossteil des Jahres in der Traumfabrik Hollywood zum Erliegen gekommen war, wird in den kommenden zwölf Monaten erstmals seit dem Jahr 2012 nur ein Marvel–Film in den Kinos erscheinen – das Corona–Jahr 2020 nicht mitgerechnet.